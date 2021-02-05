 
مباشر
عاجل
ملتقى الحوار الليبي يصوت لصالح قائمة المنفي ودبيبه في انتخابات المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة

موسكو تعود تدريجيا إلى حياتها الطبيعية بعد تخفيف قيود الحجر الصحي

أخبار روسيا

موسكو تعود تدريجيا إلى حياتها الطبيعية بعد تخفيف قيود الحجر الصحي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppp0

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أنه بداية من يوم الاثنين القادم، سيعود الطلاب إلى جامعاتهم لمواصلة دوامهم الطبيعي.

ووقع عمدة موسكو على مرسوم حول إلغاء التعليم عن بعد، وضرورة عودة طلاب الجامعات في موسكو إلى مقاعدهم الدراسية.

وفي علاقة بذلك سيتم إعادة تشغيل بطاقات النقل المخفضة المخصصة للطلاب.

ويعد هذا القرار واحدا من بين جملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية في الأيام الأخيرة، بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة، وكذلك في ظل حملات التطعيم الشاملة التي تم إطلاقها من بداية العام الجاري في مختلف الأقاليم الروسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا