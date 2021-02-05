موسكو تعود تدريجيا إلى حياتها الطبيعية بعد تخفيف قيود الحجر الصحي

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أنه بداية من يوم الاثنين القادم، سيعود الطلاب إلى جامعاتهم لمواصلة دوامهم الطبيعي.

ووقع عمدة موسكو على مرسوم حول إلغاء التعليم عن بعد، وضرورة عودة طلاب الجامعات في موسكو إلى مقاعدهم الدراسية.

وفي علاقة بذلك سيتم إعادة تشغيل بطاقات النقل المخفضة المخصصة للطلاب.

ويعد هذا القرار واحدا من بين جملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية في الأيام الأخيرة، بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة، وكذلك في ظل حملات التطعيم الشاملة التي تم إطلاقها من بداية العام الجاري في مختلف الأقاليم الروسية.

المصدر: RT