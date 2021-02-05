لليوم الرابع.. الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا عند مستوى الـ16 ألفا والوفيات فوق الـ500

لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا عند مستوى الـ16 ألفا لليوم الرابع على التوالي، فيما يتخطى عدد الإصابات الجديدة عتبة الـ500 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصد 16688 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 16714 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.1% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (2032 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1463 حالة، أي أدنى حصيلة منذ التاسع من نوفمبر الماضي).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 527 حالة وفاة، مقابل 521 وفاة أمس، فيما تماثل 23582 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و934606 إصابات مؤكدة منها 75732 حالة وفاة و445379 حالة نشطة وثلاثة ملايين و413495 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 103.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 458 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 625 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

المصدر: RT