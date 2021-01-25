الخارجية الصينية تعلق على بيان السفارة الأمريكية بخصوص المظاهرات في موسكو

أعلنت الخارجية الصينية أن الصين تعارض أي تدخل خارجي في شؤون دولة ذات سيادة، وجاء ذلك تعليقا على تصريحات السفارة الأمريكية في روسيا بشأن المظاهرات التي جرت بموسكو يوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية يوم الاثنين إن "الصين تعارض بشدة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

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وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية في موسكو، إنها تتابع "تقارير عن احتجاجات في 38 مدينة روسية"، وأضافت البعثة الدبلوماسية أنهم "يؤيدون حق جميع الناس في التظاهر السلمي وحرية التعبير"، وزعمت السفارة الأمريكية أن إجراءات السلطات الروسية "تهدف إلى قمع هذه الحقوق".

كما نشرت السفارة الأمريكية تحذيرا عبر موقعها الرسمي احتوى معلومات مفصلة عن مظاهرات متوقعة يوم السبت 23 يناير في روسيا، وطلبت فيه من المواطنين الأمريكيين تجنب الأماكن التي من المتوقع أن تجري فيها احتجاجات.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عزم وزارتها مساءلة الدبلوماسيين الأمريكيين على قيام سفارة الولايات المتحدة في موسكو، الجمعة، بنشر "مسارات الاحتجاجات" في عدد من المدن الروسية، إضافة إلى دسها معلومات عن "مسيرة نحو الكرملين".

واعتبرت الخارجية الروسية أن نشر السفارة الأمريكية معلومات حول مظاهرات غير مرخص لها في روسيا يعتبر "تدخلا في الشؤون الداخلية" للبلاد، كما أن نشرها معلومات حول أماكن وتوقيت الفعاليات المتوقعة "يتخطى حدود الاهتمام بسلامة المواطنين الأمريكيين في روسيا".

المصدر: نوفوستي