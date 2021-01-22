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موسكو: نشر السفارة الأمريكية لمعلومات حول مظاهرات غير مرخصة تدخل في شؤوننا

أخبار روسيا

موسكو: نشر السفارة الأمريكية لمعلومات حول مظاهرات غير مرخصة تدخل في شؤوننا
Sputnik MAXIM BLINOV
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تعتبر نشر السفارة الأمريكية معلومات حول مظاهرات غير مرخص لها في روسيا "تدخلا في الشؤون الداخلية" للبلاد.

ووفقا لوزارة الخارجية فإن "كل ذلك يتطابق مع التعليمات الاستفزازية لواشنطن لتشجيع الاحتجاجات في البلدان التي فيها حكومات لا تعجبها"، مضيفة أن "أي محاولات لمثل هذه التغطية للتجمعات غير المرخصة بمثابة تدخل فظ في الشؤون الداخلية لبلادنا وسيكون هناك رد فعل مناسب عليها".

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Posted by Мария Захарова on Friday, January 22, 2021

واعتبرت الخارجية الروسية أن نشر سفارة الولايات المتحدة للمعلومات حول أماكن وتوقيت الفعاليات المتوقعة "يتخطى حدود الاهتمام بسلامة المواطنين الأمريكيين في روسيا".

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السفارة الأمريكية بموسكو تدعو المواطنين الأمريكيين لتجنب أماكن المظاهرات المتوقعة
السفارة الأمريكية بموسكو تدعو المواطنين الأمريكيين لتجنب أماكن المظاهرات المتوقعة

وكانت السفارة الأمريكية بموسكو قد نشرت تحذيرا عبر موقعها الرسمي بمعلومات مفصلة عن مظاهرات متوقعة يوم السبت 23 يناير في روسيا، وطالبت فيه المواطنين الأمريكيين بتجنب الأماكن التي من المتوقع أن تجري فيها احتجاجات.

المصدر: RT

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