بيسكوف: الدعوات للخروج في تجمعات غير مرخص فيها أمر غير مقبول

قال الكرملين إن الدعوات إلى المشاركة في تجمعات غير مصرح بها وحث الشباب والأطفال على المشاركة فيها أمر غير مقبول.

وتعليقا على دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي إلى الخروج في مظاهرات غدا السبت، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن "موقف الكرملين في هذه الحالة لا يمكن أن يكون إلا مع ضرورة الامتثال للقانون".

وأكد أن تصريحات المدعي العام في روسيا الاتحادية ووزارة الداخلية الروسية حول ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في علاقة بهذه الدعوات لتنظيم تجمعات غير مرخص فيها، هو أمر طبيعي للتصدي لهذه الدعوات، وهو تحذير من العواقب المحتملة المرتبطة بعدم الامتثال للقانون.

وفي وقت سابق، طالب مكتب المدعي العام الروسي بتقييد الوصول إلى المواقع التي تبث دعوات للمشاركة في أعمال غير قانونية في 23 يناير.

ووفقا للنائب الأول لوزير الداخلية، ألكسندر غوروفوي، تستعد الشرطة للحفاظ على النظام العام وستتم محاسبة المسؤولين على الدعوات للمشاركة فيها.

بدورها، نشرت وزارة التعليم في روسيا رسالة على موقع "فكونتاكتي"، طلبت فيها من الأولياء الانتباه إلى أطفالهم يوم 23 يناير وحمايتهم من المشاركة في تجمعات غير مصرح بها.

المصدر: نوفوستي