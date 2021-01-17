بحار ناج من غرق سفينة الشحن في تركيا يروي سبب الحادث

نشرت السفارة الروسية في أنقرة نقلا عن بحار روسي تم إنقاذه بعد غرق سفينة شحن قبالة السواحل التركية، حديثا له لخّص فيه سبب الحادث.

وأشارت السفارة نقلا عن كبير فنيي السفينة نيقولاي كرينوف أن "السفينة غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأكدت السفارة أن "البحار يرقد في مستشفى في مدينة بارتين التركية، فيما لا يزال مصير مواطن روسي آخر مجهولا".

По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза «Арвин» 10 человек –... Опубликовано Посольство России в Анкаре Rusya Büyükelçiliği Ankara Воскресенье, 17 января 2021 г.

وفي وقت سابق، تم إنقاذ 6 من البحارة عقب غرق السفينة، وهم في حالة صحية مستقرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن السفينة تعود لشركة "Arvin Shipping LTD" الأوكرانية، وكان 12 من أفراد طاقمها على متنها، اثنان منهم مواطنان روسيان والباقون أوكرانيون.

وكانت السفينة متجهة من جورجيا إلى بلغاريا وغرقت قبالة سواحل مقاطعة بارتين التركية بعد ظهر يوم الأحد.

المصدر: "لينتا.رو"