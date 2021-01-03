روسيا.. مصرع 8 أ شخاص وإصابة ثلاثة بحادث مرور في توفا

قالت وزارة الداخلية بجمهورية توفا، في سيبيريا، إن حادث مرور أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين. وذكرت أن من بين القتلى، اثنين من السائقين.

وأضافت: "عند الكلم 953، على طريق السيارات P-257، وقع حادث مروري – تصادمت خلاله سيارتان. وتوفي سبعة أشخاص في مكان الحادث، فيما توفي شخص آخر على الطريق أثناء نقله إلى المستشفى. في الحادث توفي كلا السائقين. وخلال الحادث أصيب3 أشخاص".

وقالت مصادر طبية محلية، إن أحد المصابين، في حالة خطيرة.

ويجري التحقيق، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

ووفقا للبيانات الأولية، بسبب السرعة انحرف سائق إحدى السيارتين إلى المسار المقابل، واصطدم وجها لوجه بسيارة أخرى. وكان هناك 11 شخصا في كلتا السيارتين.

المصدر: تاس