بوتين: الاختبارات التي تم اجتيازها هذا العام وحدتنا جميعا وزادتنا قوة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الاختبارات التي تم اجتيازها خلال هذا العام الذي يشرف على الانتهاء، وحدت الجميع وزادته قوة، بما في ذلك الحكومة.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، اليوم الخميس: "أنا مقتنع بأن الاختبارات مرت، وكان هذا حقا اختبارا ليس فقط للبلد، ولكن أيضا للفريق الحكومي، فقد جعلنا أكثر وحدة وأكثر قوة، وبالطبع، عززنا فريقنا المشترك، بما في ذلك الإمكانات المهنية".

وأوضح بوتين أن "العديد من أعضاء مجلس الوزراء، وخاصة الأعضاء الجدد منهم، أجبروا على العمل بطريقة مختلفة عما كانوا ينتظرون"، مضيفا أنه في مثل هذا الوضع الاستثنائي "تتضح قيمة كل شخص".

المصدر: نوفوستي