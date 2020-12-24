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روسيا تعيد تشغيل مشروع لاختبار الأسلحة في القطب الشمالي

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روسيا تعيد تشغيل مشروع لاختبار الأسلحة في القطب الشمالي
rutube
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استأنف معهد البحث العلمي الروسي المركزي للهندسة الدقيقة العمل في مركز خاص باختبار الأسلحة  في القطب الشمالي، كان قد أغلق بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

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وقال المكتب الصحفي للمركز المختص: "في موقع المركز العلمي والتقني للاختبار والبحث التجريبي للأسلحة اكتمل اعتماد غرفة الاختبار في  القاطع المخصص لاختبارات إطلاق الأسلحة الصغيرة، وقاذفات القنابل اليدوية والمدفعية بعيارات صغيرة (عيار يصل إلى 30 ملم) في درجات حرارة قصوى تتراوح من ناقص 60 إلى زائد 60 درجة مئوية، وفي الظروف القاسية".

ومنذ أوائل التسعينيات، لم يتم تمويل صيانة قاعدة الاختبار تلك، وكان لا بد من إيقافها، وبنتيجة ذلك، تعطلت معدات المختبر وتقادمت.

وصرّح سيرغي كاراسيف، رئيس المركز العلمي والتقني للاختبار والبحث التجريبي للأسلحة والمعدات الخاصة العسكرية بأن المتخصصين تمكنوا من اعادة تشعيل هذا المختبر الفريد.

المصدر: نوفوستي

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