المؤسسة الموحدة لصناعة السفن الروسية تعلن استعدادها لبناء حاملة طائرات

أعلنت المؤسسة الموحدة لصناعة السفن الروسية عن استعدادها لبناء حاملة طائرات واعدة للأسطول الحربي الروسي، مشيرة إلى توفر كافة القدرات الضرورية لذلك.

وقال المدير العام للمؤسسة أليكسي رحمانوف في حديث لقناة "روسيا 24" يوم الثلاثاء: "ما أن تتخذ وزارة الدفاع هذا القرار، سنكون على استعداد للشروع في تصميمها وبنائها".

وتابع: "بناء حاملة طائرات للهند يشير إلى أن لدينا الخبرة اللازمة. والقدرات متوفرة في مصنع "سيفماش"، ونخطط لبناء حاملة الطائرات هناك في حال طلبت ذلك وزارة الدفاع".

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وأكد توفر كافة القدرات الضرورية لدى روسيا لبناء حاملات الطائرات.

وبشأن القيمة المحتملة للمشروع، قال إنها ستكون أقل بكثير من قيمة حاملات الطائرات التي تصنعها الدول أخرى، وأن الهيكل التنظيمي للمؤسسة الموحدة لصناعة السفن يتيح إمكانية تنفيذ الحجوزات الدفاعية للدولة بشكل فعال.

يذكر أن روسيا تمتلك في الوقت الحالي سفينة واحدة قادرة على حمل الطائرات، وهي حاملة "الأميرال كوزنيتسوف"، التي تم بناؤها في عام 1991، واستخدمت للأغراض القتالية لأول مرة في 2016 أثناء العملية الروسية لمكافحة الإرهاب في سوريا وقادرة على حمل 50 طائرة ومروحة.

ومن المتوقع أن تخضع "الأميرال كوزنيتسوف" للاختبارات عام 2022 بعد إتمام أعمال صيانتها وتحديثها الجارية حاليا.

ويعتمد الأسطول الروسي على الغواصات، عملا بالعقيدة الدفاعية الروسية التي لا تقتضي إرسال قوات عسكرية إلى الخارج إلا للضرورات الدفاعية عن أمن البلاد.

المصدر: تاس