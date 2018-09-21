انطلاق عملية تحديث حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف"

قال مصدر في صناعة السفن الروسية إن حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" دخلت الحوض العائم حيث ستخضع لعملية الإصلاح والتحديث.

وأعلن رئيس شركة السفن الروسية، أليكسي راحمانوف، في وقت سابق أنه يخطط لاختتام عملية إصلاح وتحديث حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" نهاية عام 2020. أما النصف الأول لعام 2021 فسيشهد تسليم السفينة للبحرية الروسية.

وتمتلك البحرية الروسية في الوقت الراهن حاملة طائرات واحدة هي "الأميرال كوزنيتسوف" التي دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 1991. ويتوقع أن تستمر خدمتها بعد تحديثها لـ20 عاما.

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وتحمل حاملة الطائرات حاليا على متنها طائرات "سو-33" و"سو-25" البحرية، فضلا عن مروحيات "كا-27" و"كا-29" البحرية.

وكانت مجموعة من الطائرات والمروحيات، من بينها مقاتلات "ميغ-29 كا" ومروحيات "كا-52"، قد اختبرت في وقت سابق على متن "الأميرال كوزنيتسوف".

وعلاوة على ذلك، فإن "الأميرال كوزنيتسوف" تمتلك 12 منصة من الصواريخ المجنحة "غرانيت" و192 صاروخا مضادا للجو من طراز "كينجال"، و252 صاروخا مضادا للجو من طراز "كورتيك".

المصدر: سلاح روسيا