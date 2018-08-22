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روسيا تصمم طائرة حربية تقلع عموديا

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تصمم طائرة حربية تقلع عموديا
RIAN/Sergei Subbotin
صورة أرشيفية لطائرة الإقلاع والهبوط العموديين "ياك-141" في معرض ماكس-95 (أغسطس 1995)
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كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في حديث أدلى به، الثلاثاء 21 أغسطس الجاري، عن أن المهندسين الروس بصدد إعداد مشروع لطائرة حربية تقلع عموديا.

وأوضح بوريسوف أن المشروع جاء بتكليف من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. كما أشار إلى أن المقصود هو تصميم طائرة جديدة مبدئيا وليس تطوير طائرة ما، بحيث تستخدم في المستقبل في حاملات الطائرات التي تحتاج إلى أنواع جديدة من الطائرات البحرية، وتستعمل تكنولوجيا متقدمة، بما في ذلك الإقلاع والهبوط على مدرج قصير أو بشكل عمودي.

وحسب بوريسوف، فإن العمل على تصميم الطائرة يجري في وزارة الدفاع الروسية، منذ العام الماضي. وأعرب عن أمله بألا تزيد عملية تصميمها وتصنيعها عن 7 أعوام، ليبدأ إنتاجها على دفعات بعد 10 أعوام.

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يذكر أن نائب رئيس الوزراء كان قد صرح الصيف الماضي بأن وزارة الدفاع الروسية تبحث مع صناع الطائرات الروس مسألة تصميم طائرة مستقبلية، تقلع عموديا من حاملة الطائرات. وقال آنذاك إن شركة "ياكوفليف" الروسية للطائرات هي التي ستتولى تصميم تلك الطائرة، علما بأنها كانت قد أطلقت، عام 1987، أول طائرة للإقلاع والهبوط العموديين من طراز "ياك-141"، هبطت عام 1991 على متن حاملة للطائرات.

وكان من المفترض أن تستخدم تلك الطائرات في حاملات الطائرات السوفيتية "نوفوروسيسك" و"باكو" و"تبيليسي" (الأميرال كوزنيتسوف) و"ريغا" (فارياغ) و"أوليانوفسك". وتم إغلاق المشروع نهائيا عام 2003.

المصدر: تاس

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