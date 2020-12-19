مركز "فيكتور": تجارب لقاح موحد ضد الإنفلونزا وكورونا في روسيا قد تبدأ قريبا

قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز "فيكتور"، إنه يجري حاليا النظر في قرار الانتقال إلى دراسات ما قبل السريرية الموسعة للقاح موحد ضد الإنفلونزا وكوفيد-19.

وأضاف المدير، في برنامج تلفزيوني: "اللقاح المعتمد على فيروس الإنفلونزا المؤتلف، كما نتوقع، سيوفر الحماية ضد كل أنواع وأشكال فيروسات الإنفلونزا الموسمية، وكذلك ضد فيروس كورونا المستجد".

وذكر أنه تم بالفعل، اختبار هذا النموذج الأولي للقاح على الحيوانات في المختبر، وقد أظهر قدرته المناعية، ويتم الآن اتخاذ قرار بخصوص الانتقال إلى التجارب الموسعة قبل السريرية.

في وقت سابق، أعلن ماكسيوتوف أن المختصين في المركز، يعملون في مجال تصميم لقاح موحد ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد. وأشار إلى أن الدراسات دلت على أن الإصابة في آن واحد بعدوى الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، تزيد بشدة من سريان الإنفلونزا وتؤدي إلى الموت.

المصدر: تاس