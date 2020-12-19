ما هي أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها رجل الاستخبارات الخارجية؟

يحتفل جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، في 20 ديسمبر، بمرور مئة عام على تأسيسه.

وبهذه المناسبة نشر الجهاز على موقعه الإلكتروني، بيانا حدد فيه أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها رجل الاستخبارات.

وذكر الجهاز، أن رجل الاستخبارات المعاصر، لا يشبه أبطال قصص التجسس، ويجب أن يكون مستعدا للعمل في ظروف قاسية مختلفة.

ومن بين الصفات التي يجب أن يتمتع بها رجل الاستخبارات، الولاء للوطن الأم، والشعور العالي بالواجب. ويجب أن يكون مثابرا في عمله ويستخدم خلاله النهج الإبداعي غير المعهود.

ومن يعمل في الاستخبارات، يجب أن يتمتع بذاكرة ممتازة، وعقلية تحليلية، وأن يكون قادرا على اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف الصعبة، وأن يتحلى بروح المبادرة في الحدود العقلانية، وأن يخاطر بشكل مبرر.

ويجب أن يتمتع بالقدرة على التركيز لفترة طويلة، وتعلم اللغات الأجنبية بسرعة.

من بين الصفات الأخرى التي لا تقل أهمية في عمل عنصر الاستخبارات، القدرة على التعامل مع الآخرين ونيل ثقتهم. وكذلك يجب على هذا العنصر، التمتع بالقدرة على تنظيم ذاته، والالتزام بالمبادئ والنزاهة والصدق في العلاقات مع قيادته ومع زملائه في العمل.

ويجب على رجل الاستخبارات، أن يتقن العمل في مختلف المجالات المهنية والحياتية، وأن يستخدم، عندما نقتضي الضرورة، الأساليب والتقنيات التي يستخدمها ممثلو التخصصات المختلفة - السياسيون ورجال الأعمال والعلماء وغيرهم.

ويجب عليه أن يكون واسع الاطلاع في مختلف المجالات- السياسة الخارجية والاقتصاد ومختلف العلوم. ويجب أن يتقن بطلاقة عدة لغات أجنبية.

المصدر: تاس