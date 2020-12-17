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تسجيل 72 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أخبار روسيا

تسجيل 72 وفاة جديدة بكورونا في موسكو
Sputnik PAVEL BEDNYAKOV
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو يوم الخميس، أن العاصمة الروسية سجلت 72 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10243 شخصا.

وانخفض المعدل اليومي للوفيات بشكل طفيف يوم الخميس مقارنة بيوم الأربعاء، حيث توفي 76 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 715 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 551 ألف شخص.

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يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و763 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 49 ألف حالة حتى يوم الخميس.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 2 ديسمبر الجاري ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد. وبحلول 15 ديسمبر شملت حملة التطعيم كافة الأقاليم الروسية.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، يوم الأربعاء، أن أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة الروسية خضعوا للتطعيم باللقاح.

المصدر: تاس

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