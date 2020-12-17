روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

بعد تراجع مستمر على مدى خمسة أيام متتالية، تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي تم رصدها في روسيا خلال آخر 24 ساعة عتبة الـ28 ألفا مجددا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 587 وفاة و28214 إصابة بالوباء، مقابل 596 وفاة و26509 إصابات في اليوم السابق.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6711 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3763 إصابة) ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 18.6% من المرضى الجدد.

وتماثل في روسيا 26440 مريضا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة مليونين و762668 إصابة مؤكدة منها 49151 حالة وفاة و510977 حالة نشطة ومليونين و202540 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 84.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (497 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 592 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الوباء في العالم.

المصدر: RT