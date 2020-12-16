لليوم الخامس على التوالي.. أعداد إصابات كورونا الجديدة في روسيا تشهد تراجعا تدريجيا

لليوم الخامس على التوالي، شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا تراجعا طفيفا، برصد السلطات الصحية نحو 26.5 ألف حالة إصابة، خلال آخر 24 ساعة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 26509 إصابات جديدة بالعدوى، مقابل 26689 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 17.8% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (5028 إصابة، ما يمثل أدنى حصيلة منذ ثلاثة أسابيع) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3758 إصابة).

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 596 حالة وفاة، مقابل 577 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 26490 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و734454 إصابة، منها 48564 حالة وفاة و509790 حالة نشطة، ومليونان و176100 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 83.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي (427 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 579 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الوباء في العالم.

المصدر: RT