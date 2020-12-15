إيران تؤكد ضرورة تنمية العلاقات وترسيخها مع روسيا في ظل التطورات الدولية الراهنة

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ضرورة استمرار المشاورات بين المسؤولين الإيرانيين والروس، وتنمية العلاقات وترسيخها بين الجانبين.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أكد قاليباف أنه "نظرا للوضع الراهن والتطورات السياسية على الساحة الدولية، يجب أن تستمر المشاورات بين المسؤولين الإيرانيين والروس وتنمية العلاقات وترسيخها بين الجانبين".

وأعلن قاليباف، عن "استعداد مجلس الشورى الإيراني لرفع مستوى العلاقات البرلمانية مع روسيا اكثر مما سبق"، لافتا إلى أنه "على المجلسين أن يؤديا دورهما في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخها".

ومن جانبه، أكد فولودين، وفقا لوكالة "فارس"، أهمية العلاقات البرلمانية بين روسيا وإيران، قائلا: "من دواعي السرور أن اللقاءات والمحادثات البرلمانية عالية المستوى مستمرة بين البلدين، وهذه اللقاءات كان ومازال لها دور هام في تنمية العلاقات الثنائية وتسهيلا".

ووصف فولودين العلاقات بين إيران وروسيا بـ"الممتازة والاستراتيجية"، معلنا استعداد البرلمان والحكومة الروسية لمواصلة وتنمية المحادثات والتعاون الشامل مع إيران حول تطوير العلاقات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والسياحية وكذلك القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

ودعا قاليباف إلى زيارة موسكو للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة العليا البرلمانية المشتركة بين إيران وروسيا حسب ظروف كورونا.

المصدر: "فارس"