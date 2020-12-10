قناة RT تحتفل بالذكرى الـ15 على انطلاق بثها

بدأت قناة RT بثها المباشر لأول مرة في 10 كانون الأول/ديسمبر عام 2005 من الاستوديو في موسكو.

وخلال الـ15 عاما من بث قناة RT، المتاحة اليوم عبر التلفزة والأونلاين بست لغات، أصبحت القناة واحدة من أشهر القنوات الإخبارية الدولية في العالم. وحصلت القناة على اعتراف من قبل لجنة تحكيم الجائزة الدولية International Emmy ومن قبل الشخصيات الرائدة المعاصرة ومن بينها أمير كوستوريتسا وروجر ووترز وأوليفر ستون.

وقالت رئيس تحرير قناة RT مارغاريتا سيمونيان: "بلغنا الـ15 عاما. أيتها الاستخبارات في كل العالم تنفسوا الصعداء ففي عيد ميلاد القناة نعدكم بأننا لن نتدخل في أي مكان".

في العام الـ 15 على انطلاق البث عرضت القناة فيديو "التهديد الأخضر"، الذي صُوّر وفقا لنموذج الأفلام التعليمية الأمريكية في الدفاع المدني في عهد الحرب الباردة. ويتحدث الفيديو الساخر عن كيفية الحماية من الموجات النشطة لـ RT. وقبيل اليوبيل أطلقت قناة RT أيضا فيديو أظهرت من خلاله وباستخدام تقنية "التزييف العميق" كيف أن زعماء العالم مهووسون بالقناة الروسية.

يمكن مشاهدة فيديو "التهديد الأخضر" عبر الرابط:

وفيديو "الهوس بـ RT" عبر الرابط:

يشاهد 100 مليون شخص أسبوعيا قناة RT في 47 دولة من العالم (وفقا لدراسة شركة IPSOS الدولية). إن قناة RT هي الأولى في العالم من بين القنوات الإخبارية التي تجاوزت حد الـ 10 مليار مشاهدة على YouTube متقدمة بذلك على BBC وCNN وAl Jazeera وEuronews وFOX News.

هذا وسجلت قناة RT خلال 15 عاما من البث مئات الحوارات مع الرؤساء والشخصيات الأولى. وقد أدلى بحوار للقناة كل من رؤساء روسيا وصربيا وسلوفينيا وسوريا وبوليفيا وفنزويلا والأرجنتين والإكوادور وغيرها من الدول. ويُبث على RT برنامجا خاصا مع الصحفي التلفزيوني الأسطورة لاري كينغ، وكذلك برامج كل من الحائز على جائزة بوليتزر كريس هيدجيس والرئيس السابق للإكوادور رفاييل كوريا والوزير الأول السابق لاسكتلندا ألكس ساموند.

كما أن قناة RT قد تأهلت تسع مرات للجائزة الأكثر شهرة في مجال التلفزة Emmy. وفازت RT بذهبية المهرجان التلفزيوني في مونت كارلو في فئة "أفضل برنامج إخباري على مدار الساعة". وقد حصلت القناة عموما على مئات الجوائز في المسابقات الدولية في مجال الميديا والتلفزة.

وقال الصحفي التلفزيوني الأسطورة لاري كينغ: "تُشاهد قناة RT في سائر أنحاء العالم، لذلك نحن نناسب بعضنا الآخر".

أما المخرج الصربي أمير كوستوريتسا فقد قال: "إن قناة RT الروسية هي أفضل نموذج لتوضيح كيف يجب أن تكون التلفزة مقارنة بـ BBC وCNN التي تبث المعلومات من زاوية واحدة".

وقال مؤسس Pink Floyd روجر ووترز: "هناك قنوات متحيزة بشكل لا يمكن تصوره في سائر أنحاء العالم في الكثير من الأمور ولأسباب عدة متعددة. وبكل سرور يمكنني القول إنني اتعرف على الكثير من الأخبار من RT".

وقال المخرج الأمريكي أوليفر ستون: "إنني أشاهد فقط أخبار قناة RT الروسية. فأنا أثق بها أكثر من وسائل الأعلام الأمريكية الشمالية التي تعتبر بروباغندا بشكل كامل".

أما الكاتب الاسكتلندي إرفين ويلش فيقول: "إن RT (بحق) تشير إلى تحيّز BBC. من الواضح أن "التلفزة العامة" لدينا غارقة حتى أذنيها في الفساد ولهذا السبب هي غير موضوعية. اللعنة! عن أي تعليم وأي أخبار أوترفيه ؟! ألهذا الهراء أنتم تدفعون رسوم الترخيص!".