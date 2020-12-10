بوتين يهنئ قناة "RT" بمرور 15 عاما على انطلاقها

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شبكة قناة "RT" التلفزيونية الدولية بمناسبة مرور 15 عاما على إطلاق البث، مشيرا إلى أن صوتها بات محل ثقة عشرات الملايين من الناس حول العالم.

وقال الرئيس الروسي في برقية تهنئة نشرها الكرملين على موقعه الرسمي، إنه كان من الصعب تصور إلى أي مدى ستغير قناة "RT" جدول الأعمال الإعلامي.

وأضاف بوتين موجها كلامه لطاقم قناة "RT": "اليوم يشاهدونكم ويقرؤون لكم يوميا عشرات الملايين من الناس في العديد من دول العالم. هذا صوت يثقون فيه... وهو ايضا صوت الحقيقة، الذي يخافه البعض ويريد لو يتم إسكاته".

وأوضح الرئيس بوتين أن نجاح القناة هو نتيجة للالتزام بقوانين الصحافة النزيهة والمهنية والحرة، والتي "تاريخيا ترفض أي احتكار للمعلومة أو رقابة أو السعي إلى منح نفسها الحق في امتلاك الحقيقة المطلقة".

وشدد الرئيس الروسي على أن "RT" لا تخشى طرح الأسئلة المقلقة، وتوفر منصة للنقاش، ووجهات نظر مختلفة، وتضع أمام جمهورها متعدد الجنسيات المسائل والقضايا الراهنة.

المصدر: RT