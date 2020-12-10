زلزالان قويان يضربان منطقتين في إيركوتسك الروسية

أفادت وزارة الطوارئ بمنطقة إيركوتسك الروسية بوقوع زلزالين قويين بمنطقتي بريانغاري وبورياتيا.

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وقالت الوزارة في بيان بالخصوص: "اليوم عند الساعة 5.45 وقع حدث زلزالي في أراضي منطقة إيركوتسك، بلغت شدته في مركز الزلزال 7.6 درجة. وفي مدينة إيركوتسك 5-6 درجة. والحجم الزلزالي 5.5 درجة، وفئة الطاقة 14.0 درجة".

وفي وقت لاحق، أوضحت المديرية الرئيسة لوزارة الطوارئ في بورياتيا المعلومات حول شدة الهزات الأرضية في المنطقة، وقالت بهذا الشأن: "كانت القوّة 5.5 درجة. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار".

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن مركز الزلزال كان في دلتا بحيرة بايكال، على بعد 16 كيلومترا شمال غرب دوبينينو.

وجرى إعلان حالة التأهب قصوى في إيركوتسك، فيما لم ترد تقارير عن اضرار بالمباني من قبل سكان البلدة.

إلى ذلك، تواصل البنية التحتية للمرافق والمنشأت الاستراتيجية في المدينة العمل بشكل طبيعي، وتقوم كوادر الإنقاذ في المنطقتين بفحص المرافق والمنشأت الحيوية ذات الصلة المباشرة بتأمين احتياجات السكان.

المصدر: نوفوستي