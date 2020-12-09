الكرملين يعلق على سرقة معدات من طائرة "يوم القيامة" الروسية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث مثل سرقة معدات من طائرة "إيل-80" المعروفة باسم "طائرة يوم القيامة".

وفي موجز صحفي، اليوم الأربعاء، قال بيسكوف: "بالطبع سيتم استخلاص الاستنتاجات الضرورية. إنها حادثة خطيرة وطبعا سيجرى تحقيق، مع اتخاذ تدابير لمنع تكرار كهذه حوادث".

وفي وقت سابق، قال مسؤول بوزارة الداخلية الروسية لوكالة "نوفوستي" إن فحص إحدى الطائرات من نوع "إيل-80" أثناء خضوعها لأعمال صيانة في مدينة تاغانروغ (جنوب روسيا) كشف عن سرقة معدات خاصة بالاتصالات من على متنها.

وأوردت أجهزة الأمن أن ملفا قضائيا جرى فتحه في قضية سرقة المعدات التي تبلغ قيمتها مليون روبل (أكثر من 13 ألفا و570 دولارا أمريكيا).

وتتخصص طائرات "إيل-80" المسماة طائرات "يوم القيامة" لقيادة القوات في ظروف حرب نووية.

المصدر: نوفوستي