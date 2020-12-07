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موسكو تسجل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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موسكو تسجل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Sputnik SERGEI GUNEYEV
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو يوم الاثنين، أن العاصمة الروسية سجلت 71 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 9496 شخصا.

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وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 654 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 496 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز في 19 نوفمبر الماضي حاجز المليوني حالة، وبلغ حوالي مليونين و489 ألفا حتى يوم الاثنين.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء 2 ديسمبر ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد.

 

المصدر: تاس

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