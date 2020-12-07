روسيا تسجل 28142 إصابة و456 وفاة جديدة بكورونا

تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى 28142 اليوم الاثنين بعد تجاوزها 29 ألفا أمس، فيما حافظ معدل الوفيات على استقراره مع تسجيل 456 حالة اليوم مقابل 457 الأحد.

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وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن حصيلة حالات كورونا المسجلة في البلاد وصلت إلى مليونين و488912، منها 43597 حالة وفاة.

وحسب بيانات المركز، فإن عدد المتعافين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 18850 شخصا، ليبلغ مجموعهم مليونا و956588، مع بقاء 488727 حالة نشطة حتى الآن.

وفي العاصمة موسكو انخفض عدد الإصابات الجديدة من 7512 أمس إلى 7257 اليوم مع ارتفاع الوفيات من 72 إلى 76، فيما تماثل 5027 من أبناء المدينة للشفاء خلال اليوم الماضي.

وتشهد مدينة بطرسبورغ استقرارا في معدلات الإصابة اليومية عند عتبة الـ3,7 ألف حالة منذ 10 أيام، حيث تم تسجيل 3741 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، بينما تراجع مؤشر الوفيات اليومية من 47 حالة أمس إلى 31 اليوم، مع تعافي 697 شخصا.

المصدر: RT