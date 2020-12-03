مصرع شخصين بحريق في مستشفى بموسكو

قالت مديرية حالات الطوارئ بالعاصمة الروسية اليوم، إن من الأسباب المحتملة للحريق في مبنى مستشفى يتم ترميمه بموسكو، الاستخدام غير الحذر للنار أو عطل في أجهزة كهربائية.

وأضاف مصدر في المديرية، خلال حديثه مع مراسل "تاس": "على الأرجح أن سبب الحريق، الذي شب في المبنى الخاضع لعمليات إصلاح وترميم، يعود إلى التعامل مع النيران بشكل غير حذر، أو لوجود عطل في أجهزة التدفئة الكهربائية المستخدمة هناك".

ونوه بأن الحريق، اندلع في الساعة الرابعة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، في مبنى لمستشفى في شارع دوروف بوسط موسكو. وذكر أن مساحة الحريق بلغت 30 مترا مربعا، عند وصول سيارات الإطفاء. وأشار إلى أنه كان خاليا من المرضى والموظفين، وتواجد فيه فقط عمال البناء. وأثناء الإطفاء، تم إنقاذ 27 شخصا. وتوفي شخصان في الحريق.

المصدر: تاس