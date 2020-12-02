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روسيا تقدم لقاح "سبوتنيك V" للأمم المتحدة

أخبار روسيا

روسيا تقدم لقاح
Sputnik VLADIMIR PESNYA
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أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن روسيا ستقدم لقاحها المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" للأمم المتحدة يوم الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة الدبلوماسية الروسية في نيويورك، فيودور سترجيجوفسكي، إنه "سيجري يوم الأربعاء 2 ديسمبر حفل تقديم اللقاح الروسي (سبوتنيك V). وسيشارك في الفعاليات وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ومندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف".

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وأشار إلى أن الفعاليات ستجري على هامش الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستقدم خلالها المعلومات عن اللقاح الروسي بكل التفاصيل.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من إنتاج مركز غاماليا للأبحاث أصبح في أغسطس الماضي أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"

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