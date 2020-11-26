العثور على جثة عسكري روسي في أرمينيا

أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية العثور على جثة عسكري روسي خارج مقر وحدته في أرمينيا، دون أي آثار تشير إلى جريمة جنائية.

وقال المكتب الصحفي، اليوم الخميس، إن "لجنة تابعة لقيادة القاعدة العسكرية الروسية للمنطقة العسكرية الجنوبية في جمهورية أرمينيا، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تجري تحقيقا في وفاة عسكري متعاقد".

وأضاف المكتب أن جثة العسكري عثر عليها أحد زملائه في الخدمة، مشيرا إلى أنه "لم يتم العثور على أي آثار تدل على قتل العسكري".

وأكد المكتب الصحفي أن العمل جار حاليا على تحديد ملابسات ما حدث.

المصدر: تاس