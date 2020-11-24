انتهاء أزمة الرهائن في سان بطرسبورغ بعد استسلام رجل احتجز أطفاله الستة في شقته

سلم رجل كان يحتجز أطفاله في شقته بمدينة سان بطرسبورغ الروسية نفسه لرجال الشرطة، حسبما صرح مصدر أمني لوسائل الإعلام، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر إن الرجل خرج من الشقة طوعا، فيما نقلت وكالة "تاس" من مكان الأحداث أن الأطفال الستة الذين كان الرجل يحتجزهم تم إخراجهم من الشقة سالمين، مشيرة إلى أن اثنين منهم حملهما الأطباء.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الداخلية الروسية واقعة احتجاز ستة أطفال كرهائن على يد والدهم في أحد مباني مدينة سان بطرسبورغ.

وأفاد المكتب الإعلامي بمديرية الأمن في سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد، بأن قسم الشرطة في إحدى مناطق المدينة تلقى بعد ظهر اليوم بلاغا من مواطنة قالت فيه إن زوجها طردها من الشقة وقفل بابها من الداخل واحتجز فيها أطفالهما الستة.

وأشار المصدر إلى عدم وجود سوابق جنائية لدى الشخص المذكور، فيما نقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية بأن الرجل الذي طرد زوجته مسلح بالفأس ويهدد بقتل جميع أطفالهما في حال عدم تنفيذ مطالبه.

وخاض رجال الشرطة مفاوضات مع الرجل الذي كان في حالة سكر وفقا لبعض المعلومات. كما أفاد أحد المصادر الأمنية بأن أعمار الأطفال تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة.

المصدر: وسائل إعلام روسية