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الدفاع الروسية: منعنا المدمرة الأمريكية "جون ماكين" من انتهاك حدودنا

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: منعنا المدمرة الأمريكية
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة المضادة للغواصات "الأدميرال فينوغرادوف" منعت المدمرة الأمريكية "جون ماكين" من انتهاك حدود روسيا.

وحسب الوزارة، فإن المدمرة جون ماكين الموجودة في بحر اليابان منذ عدة أيام، انتهكت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 06:17 بتوقيت موسكو، المياه الإقليمية الروسية في خليج بطرس الأكبر، "متجاوزة خط الحدود البحرية بمسافة كيلومترين".

وحذرت "الأدميرال فينوغرادوف" وهي سفينة كبيرة مضادة للغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادئ، كانت تراقب المدمرة الأمريكية عن كثب، حذرت المدمرة الأمريكية عبر قناة الاتصال الدولية من عدم جواز مثل هذه الأعمال وإمكانية اللجوء لمناورة الاصطدام لإجبار المتسلل على الخروج من المياه الإقليمية.

وبعد التحذير وتغيير مسار "الأدميرال فينوغرادوف"، غادرت المدمرة جون ماكين على الفور متوجهة إلى المياه المحايدة ".

المصدر: تاس

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