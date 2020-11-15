الكشف عما يميز لقاح معهد "تشوماكوف" الروسي ضد كورونا عن اللقاحات الأخرى

كشف كبير الباحثين في معهد "تشوماكوف" الروسي، أليكسي إيغوروف، الفرق الرئيسي الذي يميز اللقاح الذي يتم تطويره في المعهد ونظائره الأخرى.

وقال إيغوروف، وهو كذلك أكاديمي عضو في "الأكاديمية الروسية للعلوم"، إن "الفارق الرئيسي بين هذا اللقاح هو أنه لا يصنع من مستضدات منفصلة لفيروس كورونا، بل مستضدات للفيروس بكامله،، مشيرا إلى أن ذلك يعطي مجموعة كاملة من جميع مستضدات هذا الفيروس، ما ينتج مجموعة متكاملة من جميع الأجسام المضادة.

وفقًا للخبير الروسي فإن هذه الميزة للقاح، الذي ينتجه معهد "تشوماكوف"، ستضمن للجسم حماية أوسع ضد الإصابة بفيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك أكد إيغوروف أن هذا اللقاح سيكون جاهزا في شهر فبراير المقبل.

ويوجد اليوم في روسيا ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا، وهي لقاح "سبوتنيك - V"، الذي أنتجه معهد "غاماليا"، وهو أول لقاح تم تسجيله في العالم في شهر أغسطس الماضي، ولقاح "إيبي فاك كورونا" الذي انتجه المركز العلمي "فيكتور"، ويخضع حاليا لاختبارات ما بعد التسجيل، ولقاح مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وهو في مرحلة التجارب السريرية.

المصدر: وكالات