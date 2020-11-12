موسكو تسجل 70 وفاة جديدة بكورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو يوم الخميس، أن العاصمة الروسية سجلت 70 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 7643.

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وانخفض المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة بشكل طفيف الخميس مقارنة بأمس الأربعاء، حيث تم تسجيل 71 وفاة.

يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 491 ألف حالة من أصل مليون و858 ألفا في عموم البلاد.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في 10 نوفمبر عن تشديد القيود في العاصمة بعد تخفيفها لمنع انتشار الفيروس، حيث تستمر أعداد المصابين الجدد بالارتفاع منذ سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالات