وزير الصحة الروسي يعلن إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، عن إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا وبدء توزيعه عبر الأقاليم الروسية.

وقال موراشكو أثناء لقاء لوزراء صحة الدول الأعضاء بمجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا)، اليوم الأربعاء: "لقد دخل سبوتنيك-V، وهو أول لقاح مسجل رسميا في العالم، التداول العام، وبدأ توزيعه اليوم على الأقاليم، ويزداد إنتاجه الصناعي، وقد قام منتجوه بوضع معاييره التكنولوجية وإطلاق إنتاجه بكميات كبيرة".

يتبع..