موسكو تسجل 72 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء الأحد عن تسجيل 72 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو.

إقرأ المزيد

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 72، مقابل 75 في 6 نوفمبر، و74 في 7 نوفمبر.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت إلى 7361 شخصا، بعد 7289 شخصا في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 468269 إصابة مؤكدة، بينها 339913 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الأحد 5751 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة إلى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 20498 إصابة و286 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وأعلنت السلطات الروسية عن إمكانية بدء التلقيح الجماعي ضد الفيروس خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر.

المصدر: RT