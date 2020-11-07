بوتين وأردوغان يؤكدان ضرورة الحل السلمي في قره باغ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على استعدادهما المتبادل لإرساء حل سلمي للنزاع في قره باغ.

وذكر بيان صدر عن الكرملين في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيسين، أن "بوتين أبلغ أردوغان عن سلسلة من الاتصالات أجراها مع قيادتي أذربيجان وأرمينيا".

من جهته، أشار مكتب الرئيس التركي إلى أن "أردوغان شدد لبوتين على ضرورة إقناع أرمينيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي في قره باغ".

وذكر البيان، أن "أردوغان أكد على ضرورة أن تترك أرمينيا الأراضي المحتلة لأذربيجان".

ولقي ما لا يقل عن ألف شخص مصرعهم منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر الماضي في إقليم قره باغ.

ولم تنجح 3 اتفاقات لوقف إطلاق النار في الصمود، واستؤنفت الهجمات من الجانبين عقب ساعات من اتفاقهما الأخير الجمعة الماضي، على عدم استهداف المدنيين.

المصدر: RT + وكالات