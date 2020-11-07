بوتين وماكرون قلقان من تفعيل دور متطرفين من الشرق الأوسط في نزاع قره باغ

أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقهما إزاء تفعيل دور المسلحين المتطرفين من الشرق الأوسط بالنزاع الأرمني-الأذربيجاني في منطقة قره باغ.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان أصدرته اليوم السبت أن بوتين وماكرون بحثا آخر التطورات حول نزاع قره باغ في مكالمة هاتفية أجريت بمبادرة الجانب الفرنسي.

وتابع الكرملين: "تم إبداء القلق البالغ إزاء تواصل المواجهات واسعة النطاق في منطقة النزاع وتفعيل وتيرة إشراك المتطرفين من سوريا وليبيا فيه".

وأشار البيان إلى أن بوتين أبلغ نظيره الفرنسي بالخطوات التي تتخذها روسيا بغية وقف إطلاق النار في قره باغ واستئناف التفاوض بهدف إيجاد حل سياسي-دبلوماسي للنزاع في أسرع وقت ممكن.

وأعرب كلا الطرفين عن سعيهما إلى مواصلة روسيا وفرنسا جهود الوساطة لتسوية النزاع، لاسيما ضمن إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما أكد بوتين وماكرون عزم دولتيهما على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، على خلفية العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخرا.

يتبع..