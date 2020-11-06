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روسيا: تفكيك خلية لـ"حزب التحرير الإسلامي" في قازان

أخبار روسيا

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أفادت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الجمعة بتفكيك خلية لـ"حزب التحرير الإسلامي" في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان.

وذكر الأمن الروسي في بيان له، أنه تم توقيف 5 متطرفين "كان نشاطهم يهدف إلى إنشاء الخلافة العالمية وقلب النظام بالقوة".

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وأضاف البيان: "مع توخيهم إجراءات السرية خلال اجتماعاتهم عملوا على نشر الفكر الإرهابي بين سكان جمهورية تتارستان، وتجنيد مسلمين في صفوفهم".

وجرت عمليات تفتيش في منازل الموقوفين تم خلالها ضبط مواد دعائية وهواتف ووسائط رقمية، وتم رفع قضية جنائية بحق أعضاء الخلية.

وليست هذه المرة الأولى التي يلقي فيها الأمن الروسي القبض على عناصر "حزب التحرير" المحظور في البلاد، والذي يصنف منظمة إرهابية في عدد من الدول.

المصدر: وكالات

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