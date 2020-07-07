توقيف 6 أشخاص في القرم بشبهة الانتماء إلى "حزب التحرير"

قال المحامي إيميل كوربيدينوف، إن الأمن الروسي احتجز 6 أشخاص في القرم بشبهة الانتماء إلى "حزب التحرير" الإسلامي المحظور في البلاد.

وأضاف المحامي، أنه شارك مع محامين آخرين، في متابعة عمليات التفتيش التي نفذها عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في أماكن إقامة الموقوفين.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر في المخابرات الروسية، أنه جرت اليوم عمليات تفتيش في أماكن إقامة أنصار "حزب التحرير"، في أربع مناطق في القرم، بما في ذلك الوشتا.

ويعتبر "حزب التحرير" الإسلامي، منظمة إرهابية في عدد من دول العالم، وتم حظر نشاطه في روسيا بقرار من المحكمة العليا في عام 2003. وحددت المنظمة، هدفها في القضاء على الحكومات غير الإسلامية، وإقامة حكم إسلامي على نطاق عالمي من خلال إنشاء "الخلافة الإسلامية العالمية".

المصدر: نوفوستي