روسيا تسجل 238 وفاة و18257 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت روسيا 238 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ما يرفع الحصلية إلى 28473 حالة، وارتفع عدد الإصابات بواقع 18257 ما يرفع الحصيلة إلى مليون و655038 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الصادرة، اليوم الاثنين، عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، تماثل للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية 10360 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و236033 شخصا.

هذا وأعلنت الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، اليوم الاثنين، أن عدد الاختبارات، التي تم إجراؤها للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد بلغ 61.5 ملايين حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم إجراء 512 ألف اختبار خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية في روسيا، للمرة الثالثة على التوالي 18 ألف إصابة.

يتبع ..