موسكو تسجل 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا في موسكو، اليوم الخميس، أن العاصمة الروسية سجلت 69 حالة وفاة جديدة للمصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 6713 شخصا.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة يوم الخميس مقارنة بأمس الأربعاء، حيث تم تسجيل 66 وفاة.

يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بنحو 414 ألف حالة من أصل مليون و581 ألفا في عموم البلاد.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس 29 أكتوبر أن حملة التطعيم الجماعي ضد الفيروس من المتوقع أن تبدأ أواخر العام الجاري.

المصدر: تاس