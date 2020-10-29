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كبير أطباء الأمراض المعدية يحدد موعد انتهاء ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في روسيا

أخبار روسيا

كبير أطباء الأمراض المعدية يحدد موعد انتهاء ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في روسيا
Sputnik
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توقع كبير اختصاصي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، البروفيسور، فلاديمير تشولانوف، أن ينتهي الارتفاع الثاني في معدل الإصابات بـ"كوفيد -19" بروسيا في غضون ثلاثة أسابيع.

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وقال تشولانوف في تصريح بالخصوص: "نحن ننتظر أن لا تطول جدا مدة هذا الصعود الثاني. نعم، سيكون أطول من سابقه لأنه أوسع منه. ولكن، على الأرجح، لن يطول أكثر من  اسبوعين إلى اربعة .. من المحتمل أن يستمر ثلاثة أسابيع، وربما يكون هناك استقرار".

وأشار الخبير في معرض تعليقه على احتمال حدوث موجة ثالثة من الإصابة بفيروس كورونا، إلى أن البشرية لأول مرة دخلت موسم وباء فيروس سارس مع "كوفيد -19"، ولم يتضح بعد ما سيحدث.

المصدر: نوفوستي

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