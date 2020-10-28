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موسكو تسجل 66 وفاة بكورونا

أخبار روسيا

موسكو تسجل 66 وفاة بكورونا
Sputnik VALERY MELNIKOV
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، عن تسجيل 66 وفاة جديدة في العاصمة الروسية خلال اليوم الأخير.

وانخفض المعدل اليومي للوفيات بفيروس كورونا في موسكو اليوم الأربعاء مقارنة بيوم الثلاثاء، حين بلغ 75 شخصا.

وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين من المصابين بفيروس كورونا في موسكو وصل إلى 6644 شخصا.

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وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء عن تسجيل 16202 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى مليون و563 ألفا و976 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في روسيا أكثر من مليون و171 ألف شخص، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى نحو 27 ألف حالة.

المصدر: RT+نوفوستي

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