روسيا تسجل رقما قياسيا في عدد وفيات كورونا منذ بدء تفشي الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية

في انتظار بدء عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا، سجلت روسيا ارتفاع قياسيا في عدد الوفيات بواقع 317 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، و15700 إصابة جديدة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 24952 حالة، وبلغت حصيلة الإصابات مليون و447335 منذ بدء تفشي الوباء.

وقال المركز المركز الروسي إن 10952 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون 96560 شخصا حتى الآن.

وأشار المركز إلى أن 25.9% من المصابين، الذين تم اكتشافهم، خلال اليوم الماضي، لم تبدو عليهم أعراض المرض.

هذا ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا في نهاية الشهر المقبل، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح، كميات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

المصدر: RT