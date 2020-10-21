عدد الاختبارات للكشف عن المصابين بكورونا في روسيا يتجاوز 55 مليونا

قالت السلطات الصحية في روسيا إن عدد الاختبارات والفحوص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 55.1 مليون اختبار حتى الآن.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، تم إجراء 496 اختبارا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي انتظار البدء بعمليات التلقيح الشامل، سجلت روسيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

وبلغت حصيلة المصابين بالفيروس في روسيا، منذ بدء تفشي الوباء مليون و431635 إصابة.

المصدر: وكالات