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روسيا.. نحو إنشاء نظام وطني للحماية من حالات العدوى المستجدة

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روسيا.. نحو إنشاء نظام وطني للحماية من حالات العدوى المستجدة
Sputnik Alexei Druzhinin
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بإنشاء لجنة معنية بوضع نظام وطني شامل خاص بالحماية من حالات العدوى المستجدة.

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وجاء في نص المرسوم، أن القرار بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات تم اتخاذه بناء على القانون الفدرالي رقم 390 لسنة 2010 "بشأن السلامة"، و"لائحة مجلس الأمن لروسيا الاتحادية"، التي جرى تبنيها بموجب مرسوم الرئيس الروسي الصادر في 7 مارس 2010.

كما نصت الوثيقة على إقرار تشكيلة اللجنة وفقا لوظائف أعضائها، مع الذكر أن المرسوم يدخل سريان تنفيذه اعتبارا من يوم توقيعه.

المصدر: RT

 

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