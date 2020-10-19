أسطول قزوين يتصدى بالمدفعية  لغارة جوية أثناء التدريبات

قالت الدفاع الروسية، إن سفن أسطول قزوين، تصدت لهجوم جوي ودمرت بنيران المدفعية قنابل جوية، ألقيت عليها خلال التدريبات، في إطار الفحص النهائي لعام 2020.

وأضافت الوزارة في بيانها: "خلال تصدي وسائط الدفاع الجوي، لهجوم من الجو، تم تدمير أهداف تدريبية (قنابل جوية مضيئة من طراز SAB-250)، وذلك بنيران المدفعية المضادة للطائرات من طراز (بالاش)، والمنصات المدفعية من طراز AK-630 وغيرها من وسائل الدفاع الجوي الموجودة على السفن الحربية".

ولعبت دور العدو المفترض، مقاتلات "سو-27" وطائرة هجومية من طراز "سو-25"، التي قامت بمحاكاة قصف بالقنابل الجوية وبالصواريخ المجنحة.

وبالإضافة إلى السفن، شاركت في التدريبات مجموعات الدفاع الجوي التابعة للدائرة العسكرية الجنوبية، بما في ذلك منظومات "بوك- إم 3" الصاروخية.

وبدأ أسطول قزوين الروسي، بهذه التدريبات في 16 أكتوبر، في إطار الاختبار النهائي لعام 2020. وتضمنت التدريبات مجموعة الضربات البحرية من سفينتي "داغستان" و"تتارستان" الحاملتين للصواريخ، بالإضافة إلى السفينتين الصغيرتين الحاملتين للصواريخ "أوغليش" و"فيليكي أوستيوغ".

وتجري التدريبات في الجزء الأوسط من بحر قزوين شمال شبه جزيرة أبشيرون. وبشكل إجمالي تشارك فيها، ست سفن حربية وسبع طائرات وأكثر من 400 عسكري.

المصدر: نوفوستي