معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمعركة في طبقة الستراتوسفير خاضتها أطقم مقاتلات "ميغ 31" تابعة لأسطول المحيط الهادئ خلال تدريبات في كامتشاتكا.

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وقال تعليق أرفق بمقطع الفيديو: "الطيارون نفذوا عملية اعتراض لمنتهك للمجال الجوي على ارتفاع حوالي 20 ألف متر".

علاوة على الارتفاع الشاهق، ولمزيد من تعقيد المهمة، قامت الطائرات المقاتلة الروسية بالبحث عن "الدخيل" من دون مساعدة من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية.

يشار إلى أن طائرة "ميغ – 31"، مقاتلة اعتراضية بعيدة المدى، وسرعتها تفوق الصوت في جميع الأحوال الجوية.

وهي مصممة لاعتراض الأهداف الجوية وتدميرها على ارتفاعات منخفضة للغاية ومنخفضة ومتوسطة وشاهقة، وفي ظروف جوية بسيطة وصعبة، وأثناء استخدام العدو للتشويش النشط والسلبي على الرادار.

المصدر: نوفوستي