روسيا.. مقاتلة "ميغ-31" تخوض معركة جوية في طبقة الستراتوسفير

أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي أن مقاتلة "ميغ–31" تابعة لطيرانه، خاضت معركة جوية (افتراضية) في طبقة الستراتوسفير العالية مع "دخيل" ، اخترق وفق السيناريو، المجال الجوي الروسي.

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وقال المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ: "وفقا لسيناريو التدريب، قامت المقاتلة ميغ– 31 من فوج قوات الطيران المختلط والمستقل في شمال شرق روسيا بدور" الدخيل"، ونفذت عملية محاكاة لاختراق المجال الجوي الروسي بعد الوصول إلى سرعة ما فوق الصوت على ارتفاع حوالي 20 ألف متر".

وانطلقت مقاتلة أخرى من طراز "ميغ–31" لاعتراض الهدف الدخيل.

ولتعقيد المهمة، جرى تكليف الطاقم بالعثور على "العدو"، من دون الاستعانة بأنظمة الدفاع الجوي الأرضية.

وبعد العثور على "الدخيل" ووضعه في مرمى النيران، أجرى الطيارون عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ جو - جو بعيدة المدى.

المصدر: تاس