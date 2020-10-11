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بوتين يتحدث عن هدايا يتلقاها من أحفاده

أخبار روسيا

بوتين يتحدث عن هدايا يتلقاها من أحفاده
Sputnik Mikhail Klimentyev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه ينتظر في عيد ميلاده التهاني من الناس الأقرب إليه.

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بوتين يحث على عدم المبالغة في أهمية عيد ميلاده

وفي مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "روسيا-1"، اليوم الأحد، قال بوتين: "أعلم أنهم إذا كانوا لا يحتفلون بعيد ميلادي معي، فسيكون هناك على كل حال اتصال هاتفي أو تعبير آخر عن وجودهم".

وأضاف الرئيس الروسي الذي احتفل، يوم السبت، بعيد ميلاده الثامن والستين، أنه لا يتلقى هدايا من أقاربه الكبار فقط بل ومن أحفاده أيضا، موضحا أن هداياهم عبارة عن مصنوعات يدوية أو رسوم أو بطاقات تهنئة بسيطة.

المصدر: نوفوستي

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