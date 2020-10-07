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بوتين يحث على عدم المبالغة في أهمية عيد ميلاده

أخبار روسيا

بوتين يحث على عدم المبالغة في أهمية عيد ميلاده
Sputnik
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صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن يوم ميلاده ليس عيدا وطنيا، ومن غير اللائق المبالغة في أهمية هذا اليوم.

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وفي مقابلة مع قناة "روسيا 24" قال بوتين الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 68: "هذا عيد ميلادي، وهو ليس عيدا وطنيا، ولذلك يبدو لي أن المبالغة في أهمية هذا الحدث غير مناسبة، وأعتقد أنه في هذا الوضع يجب على كل شخص أن يقضي عيد ميلاده مع أصدقائه وأقاربه، بغض النظر عن طبيعة عمله".

 المصدر: نوفوستي

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