بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ 68 ويتلقى التهاني من زعماء العالم

يحتفل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 68، ويتلقى بهذه المناسبة التهاني من زعماء ورؤساء العالم.

وأفادت وكالات الأبناء الروسية من الكرملين بأن الرئيس بوتين سيجري في يوم عيد ميلاده أكثر من عشر مكالمات هاتفية دولية، لافتة إلى أنه لا توجد حتى الآن خطط لدى بوتين للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذُكر في هذا الشأن أيضا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقضي بقية اليوم مع العائلة والأصدقاء.

وتلقى الرئيس الروسي بهذه المناسبة تهنئة من رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أعرب خلالها عن عن تقديره الكبير له كصديق موثوق به، ومساندا على الدوام لتوسيع عمليات التكامل في دولة الاتحاد (بين روسيا وبيلاروس).

كما هنأ رئيس مولدوفا، إيغور دودون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية، وتحقيق المزيد من النجاحات لما فيه صالح روسيا وشعبها.

المصدر: نوفوستي